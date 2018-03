Europa alarga sanções a mais figuras sírias

A invasão ao Iraque

A Invasão do Iraque, que começou a 20 de Março de 2003 e terminou em 1 de Maio do mesmo ano, foi a primeira etapa do que se tornaria um longo conflito, a Guerra do Iraque. Foi lançada com o nome de “Operação Liberdade do Iraque” pelos Estados Unidos e aconteceu no contexto da Guerra Global contra o Terrorismo. A invasão durou apenas 21 dias.