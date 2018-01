Mundo

Europa receia aumento do número de migrantes

A Agência Europeia que gere a cooperação nas fronteiras externas dos Estados-membros (Frontex) admitiu na sexta-feira que a Espanha vai enfrentar “muito provavelmente” este ano um aumento de migrantes provenientes de África e receia a falta de recursos humanos e materiais.

No ano passado, o número de migrantes que chegaram a Espanha por mar triplicou e o director da Frontex, Fabrice Leggeri, referiu em Madrid que “é muito provável que o fluxo aumente na rota do Mediterrâneo ocidental”.

“Devemo-nos preparar”, sustentou Fabrice Leggeri, em conferência de imprensa realizada na capital espanhola. O director da Frontex (Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia) comprometeu-se a aumentar e estender o apoio à Espanha, para que a operação Indalo possa cobrir a costa atlântica do estreito de Gibraltar.

Se necessário também admitiu a possibilidade de aumentar o orçamento da Frontex para esta operação, actualmente fixado em sete milhões de euros, referindo que a Espanha merece uma grande solidariedade da parte da União Europeia.

No ano passado, 22.900 pessoas realizaram a travessia do Mediterrâneo com destino a Espanha, o terceiro país europeu com maior registo de entrada de migrantes, depois da Grécia e de Itália, segundo a Frontex.

Com uma centena de agentes, dois barcos e igual número de aviões, a Frontex coordena actualmente a operação Indalo de vigilância e socorro nas costas do Sul de Espanha, em colaboração com a polícia espanhola e a Guarda Civil.