Mundo

Europeus detidos por tráfico de droga

Um português e um italiano foram detidos por tráfico de droga no aeroporto de Kampala, capital do Uganda, anunciaram segunda-feira as autoridades locais.

O cidadão português foi identificado como sendo Manuel António, de 64 anos, e o italiano chama-se Laudato Nassimo, de 37 anos. Os dois foram detidos na última semana no Aeroporto Internacional de Entebbe, quando tentavam sair do país com várias doses de heroína, disse o porta-voz da Polícia ugandesa, Emilian Kayima.

Segundo o porta-voz, ambos os suspeitos tinham como destino a Europa.

O português preparava-se para entrar num voo da companhia aérea Egypt Air para Amesterdão, no dia 9, quando foi interceptado pelas autoridades, enquanto o italiano foi detido no dia 4, durante o 'check-in' para um voo para Bruxelas, da companhia aérea Brussels Airlines.

Segundo a Polícia, o italiano Nassimo carregava cerca de três quilogramas de heroína, avaliada em 210 milhões de shillings (cerca de 46 mi euros), escondida num fundo falso de uma mala. A quantidade transportada pelo português Manuel António não foi ainda revelada, mas as análises preliminares confirmam que se trata de heroína. O português terá esfregado um produto na sua bagagem para tentar evitar os cães farejadores.