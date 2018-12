Mundo

Europeus indisponíveis para renegociar o Brexit

O Conselho Europeu adoptou hoje, em Bruxelas, um conjunto de medidas que não altera em nada a posição dos 27 países membros sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, com os líderes europeus a reiterarem a indisponibilidade para renegociar.

Fotografia: DR

Os Chefes de Estado e de Governo da UE, que na quinta-feira ouviram as pretensões da primeira-ministra britânica, Theresa May, durante o jantar, estiveram reunidos durante cerca de três horas apenas para reafirmarem a posição que têm defendido nas últimas três semanas: não há margem para mexer no acordo endossado na cimeira extraordinária de Novembro. "O Conselho Europeu reitera o seu desejo de estabelecer uma parceria o mais próximo possível com o Reino Unido no futuro. Permanece disponível para, após a assinatura do acordo de saída, embarcar imediatamente em preparações para assegurar que as negociações da relação futura comecem tão rapidamente quanto possível após o 'Brexit'", sublinham nas conclusões.