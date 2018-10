Mundo

Evaristo de Carvalho fala hoje sobre as legislativas

O Presidente Evaristo de Carvalho fala hoje à nação são-tomense para pormenorizar o que tem sido feito em todo o processo pós-eleitoral.

Chefe de Estado enfrenta dilema para convocar o partido que pode formar o Governo

Fotografia: DR

Os resultados do processo eleitoral de 7 de Outubro em São Tomé e Príncipe, refere o comunicado presidencial que anuncia a intervenção pública, “não deram maioria absoluta a nenhum partido político concorrente, tendo gerado, desta forma, algumas situações que deixaram a população e o país em estado de tensão”.

Frente a esta situação, o Presidente da República achou que era chegada a altura de falar e explicar aquilo que tem feito para que possa ser encontrado o nome do futuro primeiro-ministro, num processo que se pretende seja o mais consensual possível de modo a evitar situações de maior crispação.

“O Presidente Evaristo Carvalho tem estado atento a tudo quanto se tem registado nos últimos tempos e desta forma vem demonstrar que não está aquém dos problemas”, refere o documento.

Outro objectivo desta in-tervenção, ainda de acordo com o comunicado, é “acalmar os ânimos e aguardar que todo o processo para formação de um novo Governo se dê e que o país regresse à normalidade”.

Nas eleições de 7 de Outubro, a Acção Democrática Independente (ADI), partido no poder, venceu com maioria simples, conquistando 25 dos 55 assentos parlamentares, reclamando mesmo assim a formação de um Go-verno de base alargada.

Por sua vez, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP) foi o se-gundo partido mais votado, com 23 assentos, e assinou um acordo de incidência parlamentar com a coligação PCD-MDFM-UDD, que obteve cinco assentos, e assim obtém a maioria absoluta de 28 deputados, com os quais pretende formar Governo.



Falta de energia

/>O ministro das Infra-estruturas de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, pediu compreensão aos cidadãos em relação à crise de energia eléctrica, prometendo “ir melhorando paulatinamente” o abastecimento de luz.

“Temos conhecimento do que se passa e que não nos agrada. Esperamos ir melhorando paulatinamente esta situação e tudo indica que daqui para frente vamos conseguir fazê-lo. Pedimos que as pessoas tenham compreensão e sobretudo se abstenham de danificar bens públicos”, disse Carlos Vila Nova, em declarações a jornalistas proferidas à saída de um encontro com o Presidente Evaristo de Carvalho.

Na semana passada, entre quinta-feira e domingo, populares montaram barricadas e incendiaram pneus em várias localidades do país, protestando contra a falta de energia, que se agravou na última semana, com casos de bairros sem luz durante quatro dias consecutivos.

Carlos Vila Nova não avançou uma previsão para a melhoria da situação, reconhecendo, contudo, que a falha constante e prolongada no abastecimento de luz eléctrica “mexe com as pessoas e com o sector produtivo”, o que admitiu serem “situações desagradáveis”.

A Empresa de Água e Electricidade (Emae) tem um parque produtivo dividido em três centrais térmicas e uma central hidroeléctrica. “Na central de Santo Amaro, há dois grupos parados, outros dois de Bobo Foro também es-tão parados e a central hidroeléctrica de Contador está pa-

rada”, explicou o governante, sublinhando que por causa destas paralisações, pelo me-nos 13 megawatts de energia que podiam ser produzidos por estas centrais estão fora do sistema.