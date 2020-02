Mundo

Evo Morales concorre ao Senado em Maio

O ex-Presidente da Bolívia Evo Morales, exilado na Argentina há vários meses, é candidato a um lugar no Senado, nas eleições legislativas de 3 de Maio, anunciou, segunda-feira, o tribunal supremo eleitoral.

Fotografia: DR



Morales, que deixou o poder em 10 de Novembro passado, integra a lista oficial do Movimento para o Socialismo (MAS).

A lista apresenta oito candidatos ao Senado, quatro titulares e quatro suplementares, para a região de Cochabamba, no Sul do país, de acordo com as informações publicadas na página electrónica do tribunal eleitoral.

Com esta candidatura, Morales fica impedido de se candidatar a um novo mandato presidencial, no escrutínio previsto para se realizar no mesmo dia.

O antigo ministro da Economia e Finanças Públicas boliviano Luis Arce, de 56 anos, foi escolhido, em 19 de Janeiro, como candidato presidencial do MAS, partido dirigido por Evo Morales, para se apresentar nas eleições de 3 de Maio.