Mundo

Evo Morales pede asilo na Argentina

O ex-Presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou, ontem, à Argentina, procedente de Cuba, onde esteve para realizar uma consulta médica, e deverá permanecer no país, confirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros argentino, Felipe Solá.

Ex-Presidente da Bolívia foi acolhido pelo Governo argentino

“Evo Morales acabou de aterrar no aeroporto em Ezeiza. Vem para ficar na Argentina na qualidade de requerente de asilo e obterá de seguida o estatuto de refugiado”, declarou o ministro ao canal de televisão TN.

O ministro lembrou que, “há um mês”, Morales solicitou asilo à Argentina e o Presidente cessante, Maurício Macri, “não o concedeu”.

O Presidente eleito da Argentina, o peronista de centro-esquerda Alberto Fernandez, pronunciou-se, em Novembro a favor da concessão de asilo a Evo Morales, que alegadamente teria sido vítima de um “golpe”.

Na terça-feira, Alberto Fernandez foi investido Chefe de Estado da Argentina.

Pressionado pela Polícia e pelo Exército, Evo Morales foi forçado a renunciar a 10 de Novembro, após três semanas de manifestações para protestar contra as fraudes nas eleições presidenciais, segundo a oposição e a Organização dos Estados Americanos. (OEA).

Evo Morales tentava um quarto mandato consecutivo, depois de quase 14 anos no poder da Bolívia.

O ex-Presidente boliviano declarou que havia sofrido um “golpe”, refugiando-se no México, liderado por um Presidente de esquerda, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Na sexta-feira, depois de quase um mês no México, Morales viajou para Cuba, de onde partiu ontem para Buenos Aires.

O ministro argentino garantiu que Evo Morales “sente-se mais em casa aqui do que no México”.

Os dois filhos do ex-Presidente boliviano, Evaliz e Álvaro, que nunca ocuparam cargos públicos, chegaram à capital argentina de La Paz no final de Novembro.

O Parlamento boliviano aprovou uma lei no final de Novembro a convocar novas eleições presidenciais e legislativas, sem Evo Morales, que não poderá concorrer.