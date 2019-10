Mundo

Evo Morales reivindica reeleição à Presidência

O Chefe de Estado boliviano, Evo Morales, reivindicou, ontem, a vitória na primeira volta das eleições presidenciais ao assegurar que obteve mais de dez pontos percentuais do que Carlos Mesa, que segundo a legislação eleitoral evita uma segunda volta.

Chefe de Estado boliviano concorre a quarto mandato

Fotografia: DR

“Ganhámos na primeira volta”, anunciou em conferência de imprensa o candidato do Movimento para o Socialismo (MAS), afirmando que a contagem oficial de 98 por cento dos boletins lhe fornecem 46,83 por cento, contra 36,7 por cento para Carlos Mesa, da aliança Comunidade Cidadã.

O sistema eleitoral boliviano concede a vitória ao candidato com, pelo menos, 50 por cento mais um dos votos, ou acima de 40 por cento, mas com dez pontos de vantagem sobre o se-gundo. Caso não alcancem estas percentagens, os dois mais votados disputam uma segunda volta.

As restantes sete candidaturas obtiveram percentagens muito baixas, com o terceiro lugar para o pastor presbiteriano de origem coreana Chi Hyun Chung, do Partido Democrata-Cristão, com 8,83 por cento, e o quarto para o senador Óscar Ortiz da Aliança A Bolívia Diz Não.

Os restantes candidatos surgem com percentagens abaixo dos três por cento, e muitos com menos de um por cento, sem alcançarem o mínimo estabelecido para conservar a personalidade jurídica como partidos políticos.Mesa já advertiu que não vai reconhecer um re-sultado que exclua uma se-gunda volta contra Morales e falou de uma “gigantesca fraude” por parte da comissão eleitoral a favor do Presidente cessante, que se can-

didata a um quarto mandato consecutivo.

O Chefe de Estado boliviano tem considerado que as denúncias da oposição constituem uma tentativa de “golpe de Estado” para lhe impedir a vitória na primeira volta.