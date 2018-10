Mundo

Ex-advogado de Donald Trump apela ao voto contra republicanos

O antigo advogado de Donald Trump continua a sua cruzada contra o homem que representou até muito recentemente e contra o partido Republicano.

Fotografia: DR

Depois de se ter filiado no partido Democrata, Michael Cohen apelou ao voto contra os republicanos nas eleições intercalares marcadas para o dia 6 de Novembro.

Numa entrevista à CNN, Cohen realçou a importância dos norte-americanos se deslocarem às urnas para votar. “Eis a minha recomendação. Peguem na vossa família, peguem nos vossos amigos, nos vossos vizinhos e vão às urnas, porque se não o fizerem, vamos ter mais dois ou seis anos desta loucura”.

As eleições intercalares são vistas como um teste importante à presidência de Donald Trump. Actualmente, os Republicanos detêm a maioria em ambas as câmaras do Congresso norte-americano: a câmara dos representantes e a do senado. Uma vantagem preciosa para Trump e para a aprovação das políticas que defende. No entanto, uma alteração neste cenário pode revelar-se um problema para o Presidente. Uma vitória democrata em qualquer uma das câmaras dará poder ao partido para abrir investigaçõesàadministração Trump. Em Agosto, Michael Cohen deu-se como culpado de interferir nas eleições presidenciais de 2016, quando representava Donald Trump.