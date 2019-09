Mundo

Ex-aliado de Erdogan abandona o partido

O ex-Primeiro-Ministro turco Ahmet Davutoglu anunciou ontem que deixa o partido islamita no poder, o AKP, por discordar da gestão do Presidente Recep Tayyip Erdogan, indicando que pretende formar um novo movimento político.

Ex-Primeiro-Ministro turco anuncia partido político

Fotografia: DR

“Renuncio para um novo começo”, afirmou Davutoglu em conferência de imprensa em Ancara, capital da Turquia, onde também anunciou a criação de um novo partido político.

A tensão com o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) chegou ao ponto em que a comissão executiva central dessa formação pediu no início de Setembro a sua expulsão e a de outros três membros próximos ao ex-Chefe de Governo. Davutoglu criticou publicamente as decisões recentes do AKP, como a de contestar o resultado das eleições locais em Istambul ou a demissão de três autarcas nas cidades de maioria curda.

“Apesar de sempre termos dito o 'nosso partido', o 'nosso Presidente', o 'nosso país' nos 'nossos discursos' somos acusados de traição. O AKP afastou-se dos valores que o colocaram nos corações da nossa nação”, salientou Davutoglu. “O Governo do AKP afastou-se da realidade e de um raciocínio saudável”, acrescentou. O político foi ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia entre 2009 e 2014 e posteriormente Primeiro-Ministro até 2016, quando foi demitido por Erdogan e substituído por Binali Yildirim.

Recentemente, Davutoglu criticou as políticas de Erdogan, especialmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Davutoglu é a segunda figura-chave do AKP a renunciar ao partido, depois de Ali Babacan - um ex-vice-Primeiro-Ministro e ministro da Economia, que em Julho também anunciou que pretende criar um novo partido.