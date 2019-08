Mundo

Ex-candidato presidencial preso por apelar à revolução

Um ex-candidato presidencial e editor de um site ligado à oposição foi detido por ter apelado a uma “revolução” na Nigéria, informaram os serviços de segurança segunda-feira, precisamente um dia depois do seu desaparecimento, segundo a Reuters.

Omoyele Sowore

Fotografia: DR

Omoyele Sowore, candidato do Congresso de Acção Africana (AAC) nas eleições presidenciais de Fevereiro e director do site Sahara Reporters, havia convocado na sexta-feira uma manifestação para hoje em Lagos, dizendo que na Nigéria “há necessidade de uma revolução.”

Domingo, Sowore publicou no Twitter que os serviços de segurança do país estavam a invadir a sua casa. Desde então, não havia nenhuma informação sobre o seu paradeiro.

No dia seguinte, o porta-voz do DDS (Serviço de Segurança do país), Peter Afunaya, confirmou a prisão. “O DSS não ficará de braços cruzados e ver alguém liderar uma revolta e ameaçar a paz no nosso querido país”, disse Afunaya. Sowore é um forte opositor do Presidente Muhammadu Buhari, reeleito para o segundo mandato em Fevereiro.

Hoje, de manhã na sequência da manifestação convocada por Omoyele Sowore, a Polícia utilizou gás lacrimogénio para dispersar centenas de pessoas que exigiam a sua libertação e entoavam palavras de ordem a apelar a uma “revolução” que apeasse Muhammadu Buhari do poder. Na sequência da acção policial, de acordo com a Reuters, foram detidas cerca de 20 pessoas que foram libertadas mais tarde.