Mundo

Ex-candidato presidencial impedido de viajar

Um juiz egípcio emitiu uma ordem impedindo um ex-candidato presidencial de viajar para o exterior por suspeitas de que pode ter ligações com um caso de alegado financiamento estrangeiro para prejudicar a segurança nacional, relatou a agência de notícias Mena.

Fotografia: DR

Khaled Ali, um proeminente advogado que concorreu à eleição presidencial de 2012, está envolvido num caso onde diversas organizações não governamentais são acusadas de receber financiamento estrangeiro.

Ali, que negou qualquer envolvimento no caso, disse à Reuters que não foi convocado para interrogatórios relacionados com este processo.

No ano passado, Khaled Ali anunciou a intenção de desafiar o Presidente Abdel Fattah al-Sisi na candidatura a um segundo mandato, mas posteriormente desistiu da corrida dizendo que as condições não permitiam uma disputa justa.