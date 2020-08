Mundo

Ex-funcionário da CIA preso por vender segredos à China

Alexander Yuk Ching Ma, de 67 anos, foi preso por ter, alegadamente, revelado informações sobre os funcionárioS da agência à China e ter sido recompensado em milhares de dólares pelas informações.

Fotografia: DR

“O ex-oficial da Agência Central de Inteligência (CIA), foi preso no dia 14 de Agosto de 2020, sob a acusação de conspirar com um familiar seu, que também era um ex-oficial da CIA para comunicar informações confidenciais até o nível Top Secret a funcionários da República Popular da China (RPC)”, lê-se no comunicado do Departamento de Justiça.

Alexander Yuk Ching Ma, que foi preso na sexta-feira, é acusado de conspiração por comunicar informações de defesa nacional para ajudar um governo estrangeiro. Segundo o Departamento de Justiça, o acusado conseguiu ter um cargo como tradutor de modo acesso às informações do governo dos EUA.

De acordo com documentos judiciais, Ma esteve na CIA de 1982 a 1989 e terá começado a vender segredos em 2001, num quarto de hotel, em Hong Kong, a cinco funcionários dos serviços de informação chineses. Num dos vídeos que estão incluídos no processo, Ma é visto a receber 50 mil dólares (cerca de 42 mil euros) em dinheiro.

Mais tarde, segundo as autoridades, Ma conseguiu um emprego como tradutor de documentos chineses no escritório do FBI, em Honolulu, “como um mecanismo para mais uma vez ter acesso às informações do governo dos EUA”. O funcionário levava uma câmara para o escritório para fotografar os documentos confidenciais e depois partilhava com os oficiais chineses.

Os promotores disseram que um familiar de Ma, de 85 anos, que também era ex-oficial da CIA, trabalhou com dele para vender os segredos, embora o familiar não tenha sido acusado porque o indivíduo “sofre de uma doença cognitiva avançada e debilitante”. Nos últimos três anos, o Departamento de Justiça abriu pelo menos três outros casos contra ex-funcionários da CIA, acusados de vender segredos aos chineses.

“O rastro da espionagem chinesa é longo e, infelizmente, repleto de ex-oficiais da inteligência americana que traíram os seus colegas, o seu país e os valores democráticos liberais para apoiar um regime comunista autoritário”, disse o procurador-geral adjunto de Segurança Nacional, John C. Demers.

“Esta traição nunca vale a pena. Seja imediatamente ou muitos anos depois, eles (os oficiais que revelam segredos de justiça) pensam que escaparam impunes, mas nós encontramos esses traidores e levamo-los à justiça. Para os serviços de inteligência chineses, estes indivíduos são dispensáveis. Para nós, são um lembrete triste, mas urgente, da necessidade de permanecermos vigilantes”, disse Demers.