Mundo

Ex-líder das FARC desiste das eleições presidenciais

A ex-guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) anunciou quinta-feira que não vai concorrer às eleições presidenciais na Colômbia, agendadas para finais de Maio, devido aos problemas de saúde do seu líder e candidato Rodrigo Londoño.

Rodrigo Londoño foi operado ao coração

Fotografia: DR

Londoño, também conhecido como Timoleón Jiménez ou Timochenko, foi submetido na quarta-feira a uma cirurgia cardíaca (revascularização miocárdica), após ter sofrido, há cerca de uma semana, um ataque cardíaco.

O actual estado de saúde de Rodrigo Londoño, de 59 anos, “leva-nos a retirar a nossa aspiração à presidência”, disse o ex-comandante da guerrilha Ivan Marquez, candidato ao Senado nas eleições legislativas colombianas do próximo domingo, numa conferência de imprensa.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a clínica em Bogotá onde foi realizada a cirurgia de Londoño informou que o estado de saúde do líder das FARC estava a evoluir de forma “satisfatória”, mas que o paciente estava a ser submetido a uma “terapia respiratória intensiva” por causa de problemas associados ao tabagismo.

Londoño, o último comandante daquela que foi a guerrilha mais activa nas Américas a partir da década de 1960, já tinha cancelado no início de Fevereiro todas as iniciativas públicas de campanha, após manifestações violentas contra a sua candidatura.

O partido Força Alternativa Revolucionária Comum (também com a sigla FARC) foi criado em Setembro passado na sequência do processo de desarmamento dos cerca de 7.000 guerrilheiros do ex-grupo armado.

A entrega de armas era um dos aspectos do acordo de paz que as FARC assinaram com o Governo colombiano, sob a liderança do Presidente Juan Manuel Santos, em Novembro de 2016.

Na mesma conferência de imprensa, Ivan Marquez disse que as FARC vão manter-se nas eleições legislativas e pediu um diálogo.