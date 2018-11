Mundo

Ex-líder radical na corrida para a presidência regional

O antigo porta-voz e número 2 do grupo extremista islâmico Al-Shabab, Mukhtar Robow, está na corrida para a Presidência de um governo regional na Somália, uma hipótese que está a gerar apreensão no Governo federal e a causar polémica entre os seus principais aliados.

Número dois do grupo radical al-Shabab,Mukhtar Robow

Fotografia: DR

Caso a candidatura de Ro-bow avance, os observadores acreditam que o homem que em tempos elogiou Osama bin Laden e tentou impor um Estado Islâmico tenha boas hipóteses de vencer a eleição para a liderança da região su-doeste, que se realiza no final deste mês.

Robow, que até há pouco tempo tinha a cabeça a prémio – os Estados Unidos da América ofereciam cinco milhões de dólares de recompensa –, tem afirmado várias vezes o seu afastamento do grupo extremista. “Discordo do seu credo, que não serve a religião islâmica”, disse Robow, o desertor mais afamado do Al-Shabab, grupo que ajudou a fundar.

Agora, Mukhtar Robow tenta alcançar a liderança da região sudoeste da Somália, uma iniciativa que o Governo federal reprova, pois considera que ele é “inelegível”, uma vez que continua sob sanções internacionais.

De acordo com observadores contactados pela agência Associated Press (AP), o actual estado do Governo federal da Somália leva a que várias autoridades não saibam quem pode ou não decidir a legitimidade dos candidatos.

“Quem tem a última palavra sobre quem concorre? Ninguém sabe”, disse um antigo conselheiro de segurança nacional, Hussein Shei-kh-Ali, à AP.

A agência contactou ainda a Presidência do país – que não respondeu – e a Missão das Nações Unidas na Somália – que não quis comentar o assunto.