Ex-ministro condenado a prisão perpétua por corrupção

Petro perde copiosamente e compromete continuidade

A possibilidade de qualificação do Petro de Luanda, para os quartos-de-final da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, ficaram reduzidas com a goleada sofrida ontem, por 4-1, no Estádio Mohamed V, diante do Wydad Athletic Club de Casablanca.