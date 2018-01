Reaberto trânsito rodoviário entre Bié e Cuando Cubango

A circulação rodoviária entre as províncias do Bié e do Cuando Cubango através da Estrada Nacional 140 reatou quinta-feira, com a abertura de uma via alternativa, na localidade de Mombue, adjacente à ravina que impedia o trânsito de viaturas.