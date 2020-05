Mundo

Ex-presidente da Petrobras foi novamente condenado

O ex-presidente da empresa Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, foi novamente sentenciado, segunda-feira, a seis anos e oito meses de prisão por corrupção, após a anulação da anterior condenação, em Agosto.

Aldemir Bendine volta à cadeia

Fotografia: DR

A sentença por corrupção passiva foi ditada pelo juiz Luiz António Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam processos da Lava Jacto, maior operação contra a corrupção no país.

Bendine já tinha sido condenado no mesmo processo em 2018, pelo então juiz e agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais, por alegadamente ter recebido três milhões de reais (480 mil euros) em subornos da construtora Odebrecht.

A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, no entanto, reduziu a pena de Bendine para sete anos de prisão. Porém, em Agosto, o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação por considerar que Aldemir Bendine não foi ouvido na fase correcta, tendo o processo voltado para a fase de alegações finais, na primeira instância. Na ocasião, os juízes aceitaram o argumento de Bendine contra uma decisão processual de Moro, que concedeu o mesmo prazo para alegações finais tanto para ele quanto para os seus delatores (réus que aceitam colaborar com a investigação).

Bendine alegou que tinha direito a apresentar a sua defesa depois das alegações dos delatores. Chegou a ser detido em Julho de 2017, mas foi libertado em Abril do ano passado, por os juízes entenderem que a prisão preventiva estava a prolongar-se.