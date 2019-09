Ex-Presidente da Tunísia Ben Ali foi sepultado em Medina

Konstantino conquista a “canção de Luanda”

A canção do compositor Konstantino, “Amor se paga com amor”, interpretada por Diana Cabango, foi a grande vencedora da 22ª edição do Festival da Canção de Luanda, cuja gala aconteceu sexta-feira, no Clube Naval de Luanda, no âmbito da Bienal da Paz.