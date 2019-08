Mundo

Ex-Presidente do Panamá absolvido em caso de escutas ilegais e espionagem

O antigo Presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, foi absolvido, na sexta-feira, de todas as acusações de espionagem política, embora o tribunal tenha mantido a ordem que o impede de sair do país.

Fotografia: DR

O painel de três juízes declarou Martinelli “não culpado” das acusações de espionagem ilegal das comunicações de pelo menos 150 pessoas, entre opositores, empresários, jornalistas e activistas sociais. O antigo Chefe de Estado foi também absolvido de má gestão de fundos públicos, para adquirir equipamento

para as escutas durante o mandato (2009-2014).

Martinelli foi acusado de interceptar comunicações sem autorização judicial, de monitorizar, perseguir e vigiar sem autorização judicial e de adquirir indevidamente equipamento de espionagem com fundos estatais. O Ministério Público pedia 21 anos de prisão. Martinelli declarou-se inocente. Em Junho de 2018, o multimilionário, de 67 anos, foi extraditado de Miami, no sudoeste dos Estados Unidos, para ser julgado no Panamá. Martinelli deixou o país em 2015, afirmando ser alvo de perseguição política.