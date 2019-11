Mundo

Ex-Presidente paraguaio pode ser preso no Brasil

Um juiz do Brasil emitiu, ontem, uma ordem de prisão contra o ex-Presidente paraguaio Horácio Cartes (2013-2018), num caso relacionado com a Operação Lava Jacto, informaram fontes oficiais.

Ex-Presidente Horácio Cartes

Fotografia: DR

A decisão foi tomada pelo juiz brasileiro Marcelo Bretas, responsável pelas investigações no Estado do Rio de Janeiro sobre os desvios milionários que ocorreram na empresa estatal petrolífera Petrobras e um vasto esquema de corrupção de dimensão internacional.

Os investigadores da Lava Jacto suspeitam que o ex-Presidente paraguaio tenha ajudado na fuga de Darío Messer, brasileiro que negociava dólares no mercado paralelo, preso em São Paulo em Julho, depois de fugir do Paraguai, informou o portal de notícias brasileiro G1.

Segundo as investigações, Messer liderou uma sofisticada rede de branqueamento de capitais transnacional que movimentou milhões de dólares nas últimas décadas e foi uma figura essencial para a prática de crimes como corrupção e sonegação de impostos investigados na Lava Jacto.

Darío Messer enfrenta vários processos judiciais no Brasil e no Paraguai desde o final dos anos de 1980, sendo suspeito de transferir dinheiro de forma irregular para políticos e empresários.

A operação realizada ontem foi baptizada com o nome de "Patrón" e inclui 20 ordens de prisão em diferentes endereços nos estados brasileiros do Rio de Janeiro, São Paulo, e no município de Ponta Porã, localizado na fronteira do Brasil com o Paraguai, segundo um comunicado da Polícia Federal.

A acção é realizada por cem agentes da Polícia Federal brasileira, juntamente com funcionários do Ministério Público Federal e do Tesouro.

Os nomes dos investigados nesta operação, alguns dos quais residem no Paraguai e nos Estados Unidos, foram incluídos na lista da Interpol, informaram as autoridades brasileiras.

Messer também é investigado no Paraguai, onde as autoridades suspeitam que ele, o filho e o primo de Horácio Cartes, de quem a imprensa paraguaia diz que Messer era amigo, teriam realizado operações irregulares naquele país por um valor de 40 milhões de dólares.

A Justiça concedeu a Messer a nacionalidade do Paraguai em 2017 porque ele residia naquele país desde 1993, mas retirou-a um ano depois quando as autoridades paraguaias descobriram que o brasileiro estava "a ser investigado por integrar uma organização criminosa" focada em branqueamento de capitais de dinheiro derivado de corrupção através da compra e venda de dólares americanos.

A operação Lava Jacto, iniciada em 2014, desvendou um vasto esquema de corrupção envolvendo a petrolífera Petrobras e outros órgãos públicos brasileiros, que levou à prisão de empresários, ex-funcionários públicos e políticos.