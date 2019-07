Ex-presidente sul-africano deixa de cooperar com investigação sobre corrupção

Negociações políticas previstas para hoje no Sudão foram suspensas

As negociações previstas para hoje entre o movimento de contestação e os militares no poder no Sudão para discutirem dois pontos em que as partes permanecem em desacordo sobre a partilha do poder, foram adiadas, disseram hoje líderes do movimento. "As negociações foram adiadas", disse Omar al-Digeir, um dirigente do movimento de contestação.