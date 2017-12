Mundo

Ex-Presidente Amadou Touré deixa o exílio no Senegal

O Presidente maliano, Ibrahim Boubacar Keita, anunciou ontem, em Bamako, o regresso já amanhã do ex-Presidente Amadou Toumani Touré (2002-2012), exilado no Senegal desde há cinco anos, após o seu derrube por uma junta militar.

Touré recebeu convite do Chefe de Estado maliano

Fotografia: Lluis Gene | afp

Trata-se da primeira confirmação oficial pelas autoridades malianas das informações postas a circular nesses últimos dias, por próximos de Amadou Toumani Touré, dando conta do seu iminente regresso.

“O momento é chegado para dizer ao nosso jovem irmão Amadou Toumani Touré, de regressar ao Mali. Ele deixou o poder de forma legal”, declarou o Presidente Keita, durante uma cerimónia em Bamako.

General na reforma eleito presidente em 2002 e reeleito em 2007, Amadou Toumani Touré, foi derrubado a 22 de Março de 2012, por militares que o acusaram de incúria face a rebelião no norte do país. Em Abril de 2012, demitiu-se formalmente, deixando o Mali no mesmo mês para Dakar com a sua família.

Foi ameaçado de um processo por “alta traição” no Mali, na sequência nomeadamente das acusações do governo em Dezembro de 2013, tendo a Assembleia Nacional rejeitado, em Dezembro de 2016, por maioria esmagadora, da abertura de um processo contra si.

“Vou enviar-lhe uma aeronave da República para o procurar e trazê-lo de volta ao Mali”, indicou o Chefe de Estado maliano, Ibrahim Boubacar Keita, sublinhando ter agradecido o seu homólogo senegalês Macky Sall, “pela hospitalidade” do seu co-cidadão.

O ex-presidente maliano Amadou Toumani Touré tem vivido nesses últimos anos, muito discreto na capital senegalesa, sem aparecer em público e nem fazer alguma declaração.

O golpe de 2012, precipitou a derrota do exército face à rebelião de maioria tuaregue e aos grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda, no norte do Mali.