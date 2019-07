Mundo

Excesso de oferta de petróleo pode chegar até ao próximo ano

A Agência Internacional de Energia (AIE) defendeu hoje, que o excesso de oferta de petróleo, que baixou os preços apesar das tensões geopolíticas, vai prolongar-se pelo menos até 2020.

Preços do petróleo vão continuar a baixar no mercado mundial

Fotografia: DR

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado ontem, a AIE considera que o excesso de oferta não vai ser absorvido rapidamente,mesmo com os cortes da produção acertados pela Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os 10 aliados liderados pela Rússia.

Segundo a AIE, a principal razão é que os outros produtores, liderados pelos Estados Unidos, vão produzir dois milhões de barris diários adicionais este ano e outros 2,1 milhões em 2020.

A agência indicou que nos últimos quatro meses a OPEP e os seus aliados diminuíram as extracções em mais de 1,2 milhões de barris por dia, que era o montante acordado, e o Irão perdeu 500 mil barris diários devido às sanções dos Estados Unidos. Apesar de tudo, a produção global aumentou em 500 mil barris diários naquele período graças ao acréscimo da produção dos Estados Unidos e do Brasil e dos biocombustíveis.

Notícia em desenvolvimento ...