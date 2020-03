Mundo

Executivo de São Tomé condena “acto criminoso de deputado”

Governo são-tomense condenou, terça-feira, “veementemente”, o “acto criminoso” praticado na segunda-feira pelo deputado do partido no poder Deolindo da Mata, que baleou mortalmente um cidadão, a poucos metros das instalações da Polícia Judiciária (PJ), na capital.

Porta-voz do Governo de São Tomé e Príncipe, Adelino Lucas

Fotografia: DR

“O Governo condena veementemente este acto criminoso, pois nada justifica tamanha violência, atentatória da vida humana, o bem mais sagrado e inviolável”, indica o Executivo em comunicado lido pelo porta-voz, Adelino Lucas e a que a Lusa teve acesso.

A vítima, Carlitos Nólia, 43 anos, que fazia câmbios de moedas estrangeiras nas ruas da capital São Tomé, foi baleado perante várias testemunhas que se revoltaram, obrigando o deputado a refugiar-se na PJ, onde foi reforçada a segurança com apoio de agentes da Polícia Nacional.

Os restos mortais de Carlitos Nólia foram a enterrar, terça-feira, à tarde, acompanhado de mais de duas centenas de familiares, amigos e responsáveis políticos do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), do qual os dois eram militantes.

O Governo, liderado por Jorge Bom Jesus, lamentou o sucedido e endereçou condolências à família enlutada. O Parlamento, por seu lado, lamentou e condenou “profundamente” o sucedido e disponibilizou-se a “colaborar com as demais instituições do Estado” e a tomar “todas as medidas necessárias tendentes a evitar situações como esta, que nada dignificam a casa parlamentar”.

No mesmo comunicado, o Parlamento defende que devem ser encontradas “medidas urgentes para pôr termo a todos estes actos violentos que em nada abonam o bom nome de São Tomé e Príncipe”.

O MLSTP-PSD, também em comunicado, afirmou ter ficado “surpreendido” com a notícia do “homicídio praticado pelo cidadão militante e deputado do partido”. O partido, que afirma que sempre se pautou “pelo respeito da legalidade e convicto de que ninguém está acima da lei”, condena e distancia-se “inequivocamente deste acto criminoso, pois nada justifica atentar contra a vida humana, o bem mais sagrado e inviolável”, lê-se num comunicado.

O grupo parlamentar dos sociais-democratas também condenou o incidente, demarcando-se “de todas as acções e comportamentos desviantes que põem em causa a paz, a tranquilidade e a segurança dos cidadãos”.

O deputado Deolindo da Mata encontra-se detido desde segunda-feira na Polícia Judiciária e fonte policial disse à Lusa que pode ser presente ao juiz de instrução criminal “nas próximas horas”, para que lhe seja fixada uma medida de coacção.