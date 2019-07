Mundo

Executivo decreta sete dias de luto

A direcção do Governo tunisino decretou sete dias de luto nacional e as bandeiras a meia haste em todos os edifícios públicos ao longo deste período, na sequência da morte, quinta-feira, do Presidente da República, Béji Caïd Essebsi.

Fotografia: DR

Segundo a AFP, o chefe do Governo, Youssef Chahed, anunciou igualmente o cancelamento das manifestações e actividades políticas públicas em todas as províncias até novas ordens.

Por seu turno, o Ministério dos Assuntos Culturais anunciou o adiamento de todos os festivais e eventos culturais e artísticos agendados.

No início de quinta-feira, a Presidência da República tunisina anunciou a morte do Presidente Béji Caïd Essebsi, aos 92 anos de idade.

Data das eleições

O presidente da Instância Superior Independente para as Eleições (ISIE) da Tunísia, Nabil Baffoun, anunciou que a data das eleições presidenciais tunisinas será avançada dentro de 90 dias, bem antes da realização das legislativas.

O responsável acrescentou que os membros da ISIE vão manter em breve um encontro para analisar este novo calendário eleitoral.

Segundo uma fonte parlamentar, o presidente da Assembleia de Representantes do Povo (ARP) realizou, na sede do Parlamento, uma reunião de emergência com o chefe do Governo, Youssef Chahed, para discutir a situação geral do país, no quadro da morte do Presidente tunisino. No final desta reunião, o presidente da ARP anunciou à imprensa que, em conformidade com a Constituição, ele próprio vai suceder a Béji Essebsi.