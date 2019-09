Mundo

Exército ameaça castigar quem apoiar os jihadistas

Cidadãos da região Nordeste da Nigéria, que escondem "terroristas" de Boko Haram e da Província Islâmica da África Ocidental (ISWAP, sigla em inglês) “sofrerão graves consequências”, advertiu o Exército nigeriano citado segunda-feira pela agência Pana.

Fotografia: DR

O ataque dos militares em esconderijos dos "terroristas" na região do Lago Chade e no Norte de Borno (Nordeste) levou-os a fugirem para se abrigarem, avisou hoje, o porta-voz do Exército, coronel Ado Isa, aludindo a “pessoas que dão guarida aos terroristas".

"Fizemos esforços concertados para rechaçarmos e desmascararmos os criminosos em fuga. É importante informarmos e advertirmos a todos os que acolhem estes fugitivos a fim de os denunciarem ou os entregarem imediatamente às tropas. Se não o fizerem, as consequências serão graves”, insistiu.

O Exército anunciou, na mesma ocasião, ter morto sete comandantes proeminentes dos "terroristas", graças aos esforços combinados da artilharia e a bombardeamentos aéreos em supostos esconderijos do antigo Boko Haram/ISWAP, na região do Tumbus, do Lago Chade. A operação neutralizou também vários bandidos, nomeadamente comandantes proeminentes.

Na semana passada o Exército nigeriano encerrou as instalações de uma ONG internacional que prestava apoio a elementos "terroristas" que se encontravam em fuga.

Apoio á Frente Polisário

Dezassete organizações da sociedade civil e os principais sindicatos da Nigéria, que apoiam a causa da Frente Polisário, apelaram hoje, ao boicote do fosfato marroquino, um mineral que dizem estar a ser “roubado” do Sahara Ocidental. “O fosfato utilizado para produzir fertilizantes na Nigéria, é roubado no Sahara Ocidental, que reclama a independência há vários anos”, dizem, citados pela AFP.

Participam na campanha de apelo ao boicote, os principais sindicatos do comércio (Trade Union Congress), do trabalho (Nigerian Labour Union), dos meios universitários (Academic Staff Union of Universities), bem como 17 organizações da sociedade civil.

Estas organizações ameaçaram com greves e processos judiciais contra as empresas nigerianas que continuarem a comprar o fosfato marroquino. “ Apoiamos o desenvolvimento da Nigéria, mas não com os recursos roubados. O nosso país precisa de fertilizantes, mas não os fabricados com o sangue dos nossos irmãos e irmãs do Sahara Ocidental”, declarou Dipo Fasina, um dos sindicalistas.

Antiga colónia espanhola, o Sahara Ocidental foi palco de um conflito entre Marrocos que anexou o território, em 1975, e a Frente Polisário, que reclama a independência do território de 266 mil quilómetros quadrados, rico em fosfato e peixe.

A Nigéria, e outros países africanos têm apoiado a República Árabe Saharui Democrática (RASD), que tem uma Embaixada em Abuja, apesar dos protestos de Rabat. Marrocos que reintegrou a União Africana (UA), em 2017, tem procurado aderir à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), uma intenção não aceite pela Nigéria.

Todavia, Abuja adoptou uma postura mais conciliadora, desde a visita do rei Mohamed VI, em Dezembro de 2016, durante a qual foram assinados vários acordos de parceria económica.