Exército chinês ajuda a limpar ruas de Hong Kong

Militares chineses foram destacados, ontem, em Hong Kong, para ajudar a limpar as ruas das barricadas e destroços deixados pelos manifestantes, confirmou o Exército após a operação ter sido divulgada pela imprensa.

“Soldados do Exército de Libertação Popular (ELP) ajudaram os habitantes a limpar as ruas e foram aplaudidos pelos moradores”, indicaram os militares na rede social Weibo.

Numa rara saída da caserna em Hong Kong, os soldados chineses participaram na limpeza das ruas após uma semana de caos no território. A operação durou menos de uma hora e os militares regressaram depois às casernas.

Hong Kong é uma ex-colónia britânica entregue à China em 1997. Nesta data, o ELP estabeleceu uma guarnição no território autónomo, mas os militares permanecem discretos e raramente são vistos nas ruas.

Hong Kong vive, desde Junho, a pior crise política desde 1997. Os manifestantes exigem o sufrágio universal para a eleição do chefe do Executivo local.

A mobilização deu nova volta, esta semana, com o lançamento de uma operação de bloqueamento dos transportes e de vandalismo, embora ontem a tensão tenha baixado.

O Governo central em Pequim e o Ministério da Defesa chinesa lembraram diversas vezes que o ELP tem o direito de intervir em Hong Kong para restabelecer a ordem.