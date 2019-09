Mundo

Exército congolês anuncia morte do líder da rebelião das FDLR

As Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC) anunciaram, ontem, que “neutralizaram permanentemente” o principal líder militar da milícia hutu das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda (FDLR), Sylvestre Mudacumura.

De acordo com as FARDC, este é um novo duro golpe para as milícias hutus ruandesas das FDLR que combatem no leste da RDC há mais de duas décadas.

O porta-voz do Exército congolês, general Léon Richard Kasongo, garantiu à RFI que uma unidade especial do Exército congolês “localizou e neutralizou permanentemente” o líder militar das FDLR, Sylvestre Mudacumura, na noite de 17 para 18 de Setembro, durante uma operação realizada em Bwito, na região de Rutshuru, província do Kivu Norte, no Nordeste do país.

Segundo o porta-voz das FARDC, que falou de uma grande vitória para o Exército congolês, Sylvestre Mudacumura foi morto com vários dos seus colaboradores.

Entretanto, Léon Richard Kasongo não deu mais detalhes sobre esta operação militar e desmentiu informações que circulam nas redes sociais, que atribuem esse facto à milícia do general Guidon.

Sylvestre Mudacumura e seus colaboradores estavam escondidos há anos no Parque de Virunga, localizado na região de Rutshuru, onde viviam do tráfico de madeira e caça furtiva. Perseguido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes contra a humanidade desde 2013, Sylvestre Mudacumura sempre escapou daqueles que o procuravam.