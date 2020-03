Mundo

Exército congolês reocupa base militar dos Mai Mai

As Forças Armadas Congolesas (FARDC) confirmaram, quinta-feira, a ocupação do Quartel-general das milícias Maï-Maï, na província do Kivu-Sul.

Várias bases militares rebeldes foram desmanteladas pelas FARDC no Leste do país

Fotografia: DR



Segundo o porta-voz do comando das operações “Sokola 2”, baseado em Bukavu, capital daquela província, citado pela AFP, o desmantelamento da principal base rebelde aconteceu depois de vários dias de intensos combates, não tendo sido divulgado o número de baixas, nem de um nem do outro lado.

Os Maï-Maï são milícias locais que apareceram no Leste da República Democrática do Congo durante as rebeliões da década de 1960. O nome surge da crença em práticas mágicas de um curandeiro que, graças a uma poção e uma cerimónia de iniciação, os torna supostamente invulneráveis às balas. Atiradas contra si, elas transformam-se em água - “maï” em swahili como em lingala.

Reapareceram em 1996, em apoio à Laurent Desiré Kabila, que combatia para derrubar Mobutu Sese Seko. Em 1998, na luta com o Rwanda e o Uganda, que antes o apoiaram durante o avanço para Kinshasa, Kabila pai voltou a pedir o concurso dos Maï Maï, dando-lhes armas modernas.

Ao mesmo tempo criou outros grupos Maï-Maï no Norte do Katanga, sob o nome de “Forças Populares de Auto-Defesa”, que se viraram contra o Governo, quando deixou de as apoiar, e são um dos grupos armados tribais que aterrorizam o Leste do Congo.

A vitória das FARDC surge depois de, a 9 de Janeiro, as forças governamentais congolesas terem reivindicado a tomada de Medina, base central dos rebeldes ugandeses da ADF.

A notícia surgiu no dia em que foi anunciado o lançamento, ontem, de um Plano de Resposta Humanitária 2020 para a RDC. De acordo com as Nações Unidas, o envelope global deste plano será especificado durante a cerimónia de lançamento.

A fonte precisa que hoje serão lançados os Indicadores Múltiplos (MICS) do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), organização que ajuda os países a recolherem e analisarem dados para preencherem a falta de dados sobre indicadores que permitam monitorar a situação das crianças e das mulheres no mundo.



Aumenta pressão

Em menos de duas semanas, enviados especiais da União Africana, Reino Unido e dos Estados Unidos estiveram em Kinshasa para pressionar o ex-Presidente Joseph Kabila a deixar espaço de manobra para o seu sucessor trabalhar.

Trata-se de Smail Chergui (UA), de Paul Akwright (Reino Unido) e de Peter Pham, enviado de Donald Trump para a Região dos Grandes Lagos, que foram recebidos por Joseph Kabila, na fazenda de Kingakati, Leste de Kinshasa.

Todos abordaram com o anfitrião questões ligadas à governação de Tshisekedi.