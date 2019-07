Mundo

Exército lança nova operação contra curdos no Norte do Iraque

O Exército turco lançou uma nova operação, no Norte do Iraque, contra os bastiões do proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a guerrilha curda, informou ontem o Ministério da Defesa turco.

Fotografia: DR

A operação, chamada Garra-2, foi lançada na sexta-feira à noite, expandiu o alcance da primeira operação com esse nome, lançada a 28 de Maio.

"Começou uma nova operação de brigadas especiais na região, onde se refugiam os terroristas, no Norte do Iraque, com a actuação da aviação e da artilharia terrestre", referiu o comunicado do Ministério, publicado no seu site.

O texto indica que as acções estão circunscritas à zona de Hakurk, uma região montanhosa com mil quilómetros quadrados, na fronteira com o Irão, na província de Hakkari, no Sudeste da Turquia.

Várias dezenas de quilómetros, mais a Sul, estão as montanhas Kandil, onde o quartel-general do PKK está localizado e que é, frequentemente, alvo de ataques da aviação turca. Nos últimos anos, a Turquia realizou várias incursões militares terrestres, na faixa de fronteira do Iraque com a província de Hakkari, além de realizar com grande frequência bombardeamentos aéreos na área. O PKK iniciou uma insurreição contra a Turquia, no Sudeste, em 1984, e o conflito matou dezenas de milhares de pessoas.

A Turquia, os Estados Unidos e a União Europeia consideram o grupo, baseado nas montanhas Kandil, uma organização terrorista.