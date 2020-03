Mundo

Exército mata 12 membros do grupo “jihadista” Al-Shebab

O Exército queniano matou, na quinta-feira, 12 membros do grupo “jihadista” somali Al-Shebab, numa operação realizada no condado turístico de Lamu, junto à fronteira com a Somália, anunciaram ontem, as autoridades.

Fotografia: DR

“Os nossos soldados mataram 12 milícias do Al-Shebab durante uma emboscada, na quinta-feira, e capturaram um deles vivo”, afirmou o responsável da região de Costa, John Elungata, citado pelo diário queniano “The Star”.

A emboscada aconteceu na zona de Korisa, na floresta de Boni, que serve de esconderijo aos “jihadistas” e onde mantinham um acampamento, a partir do qual coordenavam as actividades.

Na operação, foram ainda apreendidas várias armas e munições, segundo a mesma fonte.

Há uma semana, outros seis alegados membros da Al-Shebab foram mortos numa operação das forças especiais do Quénia no condado de Garissa, também junto à fronteira com a Somália. O grupo Al-Shebab controla parte do território no centro e no sul da Somália e quer instaurar no país um Estado islâmico de inspiração wahabi (ultraconservador).