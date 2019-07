Mundo

Exército patrulha cidade do cabo para travar criminalidade

As autoridades da Cidade do Cabo pediram a ajuda do Exército, para patrulhar as ruas, de modo a ajudar a Polícia a combater a criminalidade.

Exército vai ajudar a Polícia a conter a deliquência que graça na cidade

Fotografia: DR

Segundo a BBC, o ministro sul-africano, responsável pela Polícia, Bheki Cele, afirmou ontem, que os soldados estão a colaborar em operações que visam a recuperação das armas de fogo ilegais e o combate ao tráfico e venda de drogas, nas ruas da cidade. A decisão de enviar os soldados para as ruas surgiu, depois de no último fim - de -semana, as autoridades registarem a morte de 13 pessoas, em diversos incidentes violentos. As autoridades locais revelaram, que o aumento da violência na Cidade do Cabo, deve-se à intensificação dos confrontos entre grupos rivais, na maior parte dos casos resultantes de lutas pelo controlo dos principais locais de negócios do mundo do crime. Ainda de acordo com as autoridades, os pontos críticos da cidade, são os bairros Bonteheuwel, Delft e Hanover Park.