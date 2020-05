Exército zambiano ocupa posições em Tanganiyca

Borussia goleia Schalke no regresso do futebol

Finalmente o futebol voltou! E começou com a Bundesliga num clássico do Vale do Ruhr. O Borussia Dortmund recebeu e venceu, por 4-0, o Schalke 04. O Borussia entrou como favorito, apesar de duas perdas importantes, devido a lesões musculares, Emre Can e Axel Witsel, que formam o coração do meio-campo.