Mundo

Exército anuncia várias baixas no seio do efectivo

O Exército da Nigéria confirmou que, pelo menos, 39 soldados morreram e outros 43 ficaram feridos em ataques do grupo “jihadista” Boko Haram contra alvos militares cometidos em Novembro no nordeste do país.

Fotografia: DR

Um dos ataques ocorreu a 18 de Novembro contra uma base militar na cidade de Metele, no estado de Borno, onde 23 soldados morreram e 31 ficaram feridos, segundo o porta-voz do Exército, brigadeiro-general Sani Usman. Além disso, tropas enviadas para as cidades de Kukawa, Ngoshe, Kareto e Gajiram também foram alvo de atentados “jihadistas” entre os dias 2 e 17 de Novembro, com um saldo de 16 militares mortos e outros 12 feridos.

O Presidente Muhammad Buhari esteve esta semana na cidade de Maiduguri, capital do estado de Borno, onde visitou os militares feridos para levantar o ânimo das tropas.

Por outro lado, o Presidente convocou uma reunião com os países vizinhos, que integram a força conjunta multinacional que luta contra o terrorismo na região, para analisar a situação e tomar medidas.