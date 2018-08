Mundo

Exército argelino abate milicianos numa região montanhosa

Três alegados milicianos foram abatidos pelo Exército argelino na região montanhosa de Skikda, a 490 quilómetros de Argel, durante uma operação militar, anunciou o Ministério da Defesa através da sua página na Internet.

Fotografia: DR

No comunicado, o ministério acrescentou que foram apreendidas duas espingardas de assalto de tipo Kalachnikov, uma outra de tipo Simonov e seis carregadores carregados de munições.

Segundo a revista “Al Yeish”, do Ministério da Defesa, o Exército argelino matou no ano passado 91 alegados milicianos e deteve outros 70 em diversos pontos do país.

Durante a década de 90, a Argélia foi palco de uma sangrenta guerra civil entre o Estado e movimentos armados de ideologia radical salafista que provocou cerca de 300 mil mortes e dezenas de milhares de desaparecidos.