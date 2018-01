Mundo

Exército foi alvo de ataque de rebeldes

Pelo menos seis soldados das Forças Armadas de My­anmar, antiga Birmânia, fo­ram feridos no sábado num ataque no estado de Rakhi­ne, onde as tropas governamentais têm sido acusadas de promover uma limpeza étnica contra os muçulmanos Rohingya.

Rebeldes das zonas dos Rohingyas atacam soldados

Fotografia: Ed Jones | AFP

Os militares disseram, num comunicado colocado na página do Facebook do chefe militar local citado pela agência AFP, que os ataques foram feitos pelo exército de salvação rebelde rohingya de Arakan (ARSA), o grupo acusado de ter atacado vários postos da polícia em Agosto e que desencadeou a repressão que matou milhares destes muçulmanos e desalojou mais de 650 mil pessoas. Em situações semelhantes no passado, os militares retaliaram contra as localidades dominadas pelos Rohingya, o que pode indicar uma nova escalada na violência que tem assolado Myanmar, um país no sudeste asiático composto de mais de 100 grupos étnicos e que faz fronteira com a Índia, Bangladesh, China, Laos e Tailândia.

O actual êxodo de rohingyas começou com as operações de represália das forças de segurança birmanesas lançadas após os ataques do ARSA a cerca de trinta postos militares e polícias no estado birmanês de Rakhine.

Os governos de Bangladesh e Birmânia concordaram com um processo de repatriamento para os refugiados rohingyas, o que deve começar nos próximos meses. No entanto, inúmeras organizações humanitárias denunciaram repetidamente que ainda não estão reunidas as condições para que os refugiados regressem com segurança à Birmânia, visto que ainda há relatos de ataques.

A ONU e as organizações de direitos humanos também denunciaram repetidamente que há evidências claras de abusos contra esta minoria muçulmana na Birmânia. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, descreveu a situação como “limpeza étnica”.