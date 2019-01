Mundo

Exército intercepta mísseis israelitas

A defesa antiaérea do Exército da Síria entrou em acção ontem contra “mísseis” disparados por aviões israelitas, informou a agência oficial de notícias Sana, citando uma fonte militar, que disse ter atingido um armazém.

Sistema de defesa antiaérea do Exército sírio

Fotografia: DR

“A maioria dos mísseis disparados pelos aviões israelitas foram interceptados”, disse a fonte militar citada por Sana, que acrescenta que apenas um armazém perto do Aeroporto Internacional de Damasco foi atingido.

A agência, citando uma fonte do Ministério dos Transportes sírio, garantiu que a actividade no Aeroporto está normalizada e que “não foi afectada pela agressão”.

Nos últimos meses, Israel bombardeou instalações militares da Síria e aliados, o Irão e o movimento libanês do Hezbollah, dois grandes inimigos de Telavive.

Em 25 de Dezembro, o Governo de Bashar al-Assad acusou a Força Aérea israelita de disparar mísseis perto de Damasco.

Antes, em Setembro, um avião militar russo, aliado de Damasco, foi atingido pela defesa antiaérea síria, que entrou em acção para bloquear os disparos de Israel.

Retirada das tropas norte-americanas

As tropas norte-americanas vão começar a abandonar a Síria, anunciou o porta-voz da coligação, que luta contra o grupo Estado Islâmico (EI), num comunicado a que a agência Associated Press teve acesso.

Na nota, o coronel Sean Ryan, dos Estados Unidos, adianta que as tropas norte-americanas começaram “o processo de retirada deliberada da Síria”. O porta-voz da coligação recusou-se a dar mais pormenores sobre o processo por questões de segurança.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que monitoriza o conflito no país por meio de uma rede de activistas no local, disse que a retirada começou na quinta-feira à noite.

De acordo com o Observatório, um comboio com cerca de 10 veículos blindados, além de alguns camiões, saiu da cidade de Rmeilan, no nordeste da Síria, em direcção ao Iraque. Os EUA tinham cerca de 2 mil soldados na Síria.Sob forte confusão, os EUA anunciaram o início do processo de retirada militar da Síria, que paradoxalmente causará um aumento no número de soldados mobilizados, para ajudar na logística da saída e oferecer segurança adicional.

“Por motivos de segurança operacional, não falaremos de prazos específicos, localizações ou movimentos de tropas”, declarou o coronel Sean Ryan, porta-voz da coligação, com sede em Bagdad (Iraque). Os Estados Unidos iniciaram a mobilização na Síria em 2014, como parte de uma coligação internacional criada para combater o grupo jihadista Estado Islâmico, então no auge.

A confirmação dos primeiros movimentos de cumprir a retirada, anunciada em Dezembro pelo Presidente Donald Trump está a criar confusão e preocupação do lado dos aliados, em especial as tropas curdas, conscientes de que a Turquia está à espera da saída das forças norte-americanas para acabar com as milícias que Ancara qualifica de terroristas.

Numa visita inesperada às tropas turcas estacionadas perto da fronteira síria, o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, reiterou a determinação do seu país lutar contra as tropas curdas.