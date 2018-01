Mundo

Exército iraniano trava manifestantes

Victor Carvalho

Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas do Irão, nos últimos dois dias, para protestarem contra o regime e exigirem a tomada de medidas que lhes facilitem suportar o actual aumento do custo de vida.

Os iranianos continuam a protestar contra o aumento do custo de vida e exigem responsabilidades ao Governo de Hassan Rouhani e a Ali Khamenei

Fotografia: HAMED MALEKPOUR | TASNIM NEWS | AFP

Em quase todas as cidades do país as pessoas expressaram o seu descontentamento contra o governo e os ayatolas, numa onda que cresce a cada dia que passa embora as autoridades insistam em dizer que têm a situação totalmente controlada.

Na região o desenvolvimento dos acontecimentos está a ser seguido com extrema atenção, com a Arábia Saudita (principal crítica regional ao regime de Teerão) a insistir com os Estados Unidos para a necessidade de uma tomada de posição forte que inclua a comunidade internacional, especialmente ao nível das Nações Unidas.

Mas enquanto o mundo aguarda por novos desenvolvimentos, as autoridades iranianas tentam minimizar a importância do problema, apresentando-o como uma questão meramente interna.

Isso não impede que o Chefe do Estado-Maior do Exército tivesse vindo a público esta semana para dar a garantia de que as forças de segurança estão prontas para intervir, se necessário, e acabar com as manifestações anti-governamentais que duram há mais de uma semana e nas quais já morreram mais de duas dezenas de pessoas.

Segundo o chefe do exército, citado pela imprensa local, “esta contestação é tão pequena que uma simples parte da nossa polícia foi capaz de pará-la. Por isso, podem ter a certeza de que o Exército está pronto para enfrentar os joguetes do Grande Satanás”.

Pelo facto das manifestações anti-governamentais estarem a decorrer em várias cidades do Irão, é ainda difícil ter uma ideia da sua real dimensão, em grande parte devido à restrição de acesso por parte dos meios de comunicação social independentes e ao bloqueio das redes sociais verificado nos últimos dias.

De acordo com a agência de notícias oficial, o governo já levantou ontem o bloqueio ao Instagram, uma das redes sociais usadas no Irão para mobilizar os manifestantes. Porém, o acesso à aplicação de mensagens mais usada no país, o Telegram, continuava bloqueado.

O ministro do Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, estimou que “no máximo 42 mil pessoas participaram nos protestos, o que não é muito numa nação de 80 milhões”.

Mas, no dia anterior, o comandante dos Guardas da Revolução, o major-general Mohammad Ali Jafari, dizia que o número de “desordeiros” não excedia os 15 mil a nível nacional. O presidente dos EstadosUnidos, Donald Trump, tem feito tweets quase diários para mostrar o apoio do seu país aos manifestantes atacando contundentemente o regime de Teerão.

No início da semana, a embaixadora dos EUA junto das Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou que Washington estava a tentar marcar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para discutir as manifestações no Irão. Esta intenção foi criticada já pela Rússia, país considerado aliado do Irão e um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, tal como os EUA. O ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros russo chegou mesmo a classificar esta iniciativa de “prejudicial e destrutiva”.

“Os assuntos internos do Irão não têm nada a ver com o papel do Conselho de Segurança da ONU, que é o de garantir a manutenção da paz e segurança internacionais”, terá afirmado Sergei Ryabkov citado por diversas agências internacionais. Por sua vez, o presidente francês afirmou ontem que as alterações políticas no Irão devem ser provenientes do povo iraniano, e não a partir do exterior

Emmanuel Macron, em declarações à France Press, acrescentou que “o papel da comunidade internacional deverá ser o de permanecer atenta e exigente”, para assegurar que os direitos dos manifestantes sejam respeitados.

Marcha contra a pobreza começou na região de Mashjad

As manifestações no Irão, que começaram em Mashjad para protestar contra a pobreza e o desemprego no país, alastraram depois às cidades de Nishabur, Shajrud, Kirmanshaj, Qum, Rashd, Yezd, Kazvin, Ahvaz e outras. Num primeiro momento, os manifestantes protestaram contra o governo, mas logo depois o alvo do seu descontentamento passou a ser o Ayatola Khamenei e as restantes autoridades políticas do regime iraniano.

Em Qum, um importante centro religioso xiita, foram gritadas palavras de ordem como “Abaixo Khamenei, abaixo o Hezbollah”. Centenas de pessoas foram presas e muitas acabaram mortas durante os distúrbios.

Sem dúvida, a verdadeira questão é o que vai acontecer no Irão a partir de agora? A disputa entre o governo de Rohani e Khamenei tem vindo a aumentar depois das últimas eleições. As acusações mútuas de corrupção contra pessoas à volta de Rohani e os Guardas da Revolução Islâmica, fizeram com que a confiança popular no Estado iraniano tivesse sido abalada. Os embargos económicos e as falhas do governo estão na origem da pobreza do país, e conduziram ao atraso da economia. Apesar de todos os recursos de petróleo e gás natural, o PIB iraniano caiu de 500 mil milhões de dólares para apenas 350 mil milhões. O país depara-se com altas taxas de desemprego e de inflação. A isto, acrescem também os problemas com a infraestrutura. Um dos elementos notáveis das manifestações foram as questões étnicas. A descriminação étnica sobressai como razão para a oposição ao regime, por parte de alguns grupos e de protestantes individuais, como foi o caso dos árabes em Ahwaz, dos balujis no leste do Irão, dos curdos na parte ocidental do Irão e também nas zonas turcomanas.