Exército nigeriano constrói base em antigo bastião rebelde

Laúca gera energia limpa e renovável

Cerca de 4 milhões de pessoas já beneficiam da energia do Aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca, de uma fonte limpa e renovável.

Desde a entrada em operação do segundo Grupo Gerador, em Outubro do ano passado, o Aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca responde por cerca de metade do suprimento de energia hídrica do Sistema Eléctrico Norte.