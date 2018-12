Mundo

Exército pede a expulsão da Amnistia Internacional

Victor Carvalho

Depois de num relatório distribuído domingo no qual a Amnistia Internacional acusa o Exército nigeriano de responsabilidade pela morte de mais de 3 mil pessoas em confrontos entre agricultores e caçadores, desde 2016, o Comando das Forças Armadas nigerianas pediu ao Governo que impeça as actividades desta organização e que ex-pulse do país os seus principais responsáveis.

Forças Armadas nigerianas acusam organização de ingerência nos assuntos internos do país

Fotografia: DR

A chefia militar da Nigéria acusa a Amnistia Internacional de estar, “intencionalmente”, a desenvolver uma “campanha de desestabilização” baseada em “dados fictícios” com a intenção de provocar o “caos e a desordem.” A organização respondeu, dizendo que não se vai deixar “desencorajar” por “campanhas de terror e ódio.”

Esta troca de palavras mais polémicas surge uma sema-na depois de o Exército ter pedido a suspensão dos trabalhos da Unicef na região do norte e nordeste do país, a pretexto de que estaria a efectuar trabalhos de “espionagem” para os terroristas do Boko Haram.

Porém, no passado fim-de-semana, esse mesmo exército decidiu levantar as acusações com a garantia de que vai estar “vigilante” em relação à actuação da agência das Nações Unidas criada para auxiliar crianças desfavorecidas. Desta feita, a situação parece ser mais grave, pois a Amnistia Internacional acusa directamente o Exército nigeriano de envolvimento no conflito que opõe agricultores e caçadores na região central da Nigéria e do qual terão resultado, só este ano, milhares de deslocados e várias centenas de mortos.

De acordo com Osai Ojigho, director da Amnistia Internacional na Nigéria, muitas das mortes terão resultado da utilização de armas habitualmente usadas pelo Exército.

Um porta-voz do Exército, general Sani Kukasheka Usman, considerou essas insinuações “inaceitáveis” e “fictícias”, feitas com a única intenção de “desestabilizar e desmembrar a Nigéria”, pedindo o encerramento imediato das suas instalações no país e a expulsão dos seus representantes estrangeiros por, alegadamente, fazerem publicar nas redes sociais “informações falsas e fotografias manipuladas” sobre o conflito que decorre no centro do país.

Em resposta, a porta-voz da organização na Nigéria, Isa Sanui, disse que a Amnistia Internacional não ia desistir de prosseguir o seu trabalho de “proteger e defender os direitos humanos de todos os nigerianos.”



Fraca protecção à comunidade islâmica

As autoridades nigerianas são acusadas de continuarem a não tomar medidas para que seja feita a justiça pelos assassinatos, desde 2015, de centenas de membros do Movimento Islâmico da Nigéria (IMN).

Segundo a organização Human Right Watch, a 12 de Dezembro de 2015, o Exército nigeriano recorreu a uma força desproporcional contra os membros do IMN que desfilavam em Zaria, no leste de Kaduna, situado no no-roeste do país.

A mesma Human Right Watch revela que, aquando das acções repressivas levadas a cabo durante três dias, o Exército matou 347 membros deste movimento e deteve outras centenas, entre os quais o líder do IMN, o cheikh Ibrahim el-Zakzaky, e a esposa, Ibraheemat.

“A repressão exercida pelas forças de segurança governamentais contra os membros chiitas do Movimento Islâmico da Nigéria pode agravar a situação de segurança já precária neste país”, declarou Anietie Ewang, pesquisadora da divisão África da Human Right Watch.

Neste sentido, a organização internacional apela às autoridades nigerianas para porem fim à impunidade pelos ataques violentos levados a cabo em Zaria, mediante a abertura de um inquérito independente sobre outras acções repressivas empreendidas contra os manifestantes. Um outro problema que continua a afectar o país tem a ver com os ataques do Boko Haram, que acaba de matar 14 catorze pessoas e ferir 17 durante um ataque nocturno de homens a um vilarejo do Estado de Kaduna, região do noroeste da Nigéria.

O ataque ocorreu quando as vítimas estavam a participar num casamento na noite de domingo, na vila de Paa-Gwandara, região de Jema’a, testemunhou o habitante.