Mundo

Explosão de camião faz 18 mortos no Uganda

Pelo menos, 18 corpos foram retirados do local de um acidente na região oeste do Uganda, onde um camião-cisterna de transporte de combustível explodiu no domingo, noticiou ontem a imprensa local.

Fotografia: DR

De acordo com o diário ugandês The Observer, equipas da Polícia e das Forças de Defesa Popular do Ugan-da (UPDF) estão a trabalhar na remoção dos destroços no distrito de Rubirizi. A Polícia suspendeu temporariamente a busca de corpos depois de um novo rebentamento.

A mesma fonte referiu que investigações preliminares apontam um fogão a carvão de vendedores de rua como uma das causas para a explosão do camião-cisterna.

Um porta-voz da Polícia Regional admite que o número de mortos deve aumentar.A explosão ocorreu no domingo, quando o motorista do veículo que transportava combustível perdeu o controlo e foi embater em dois táxis, provocando também “três pequenas explosões secundárias” de carros que se encontravam estacionados no local do acidente.