Explosão em mesquita causa 62 mortos

O número de vítimas da explosão, numa mesquita, na província de Nangarhar, no Leste do Afeganistão, aumentou para 62 mortos e 36 feridos, segundo a última actualização das autoridades locais ao fim da tarde de ontem.

Fotografia: DR

O último balanço apontava para 28 mortos e 55 feridos. O porta-voz do governador de Nangarhar, Attaullah Khogyanai, indicou que, de momento, “não é claro se ocorreu devido a um bombista suicida ou a uma bomba”.

O incidente ocorreu por volta das 14h00 locais (10h30 em Angola) em Haska Meyna, uma região que faz fronteira com o Paquistão, segundo um porta-voz da Polícia de Nangarhar, Mubarez Attal.

Até agora, o ataque não foi reivindicado, mas os talibãs e o grupo Estado Islâmico estão activos no Leste do Afeganistão, especialmente na província de Nangarhar.

Na quinta-feira, um relatório da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA, na sigla em inglês) afirmou que mais de 2.500 civis foram mortos e mais de 5.600 feridos nos primeiros nove meses deste ano.

As negociações de paz entre os EUA e representantes dos talibãs, que visam o fim da violência fracassaram.