Explosão acidental provoca três feridos

Pelo menos três pessoas ficaram ontem feridas na sequência de uma forte explosão num edifício da Universidade de Lyon devido a uma fuga de gás, segundo fonte do es-tabelecimento de ensino e da Polícia.

Fotografia: DR

A fonte adianta que a causa da explosão foi “acidental” e ocorreu durante trabalhos de construção. Segundo a imprensa francesa, três garrafas de gás explodiram no terraço de um edifício do campus LyonTech-La Doua, em Villeurbanne (Rhône), resultando num breve in-cêndio. A área em torno da universidade foi evacuada. Oitocentas pessoas tiveram que deixar o edifício onde estão instalados laboratórios de Química.

Um habitante da cidade de Villeurbanne, subúrbio de Lyon onde a universidade está localizada, colocou na rede social Twitter uma mensagem a dar conta que a explosão terá atingido o telhado do edifício do estabelecimento de ensino.

Às 10h00, a direcção do estabelecimento de ensino afirmou que “a situação estava sob controlo”.

Segundo a BFMTV, as au-toridades apelaram às pessoas para evitarem circular pela área.

Nos pontos de situação feitos pelo estabelecimento de ensino davam conta que o incêndio estava sob controlo, mas os bombeiros continuariam a intervir durante o resto do dia para garantir que não houvesse outros incêndios.

Imagens nas redes sociais mostraram nuvens de fumo preto a sair do edifício e nos vídeos partilhados era possível ouvir o barulho das explosões.