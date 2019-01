Mundo

Explosão de oleoduto mata 66 pessoas no Estado mexicano de Hidalgo

O número de mortos após a explosão de um oleoduto, no México, subiu de 21 para 66 até à hora do fecho da nossa edição. As autoridades referem ainda que há pelo menos 85 pessoas dadas como desaparecidas.

A explosão no oleoduto aconteceu horas depois de um grupo ter invadido o local, numa pequena vila do Estado mexicano de Hidalgo, a 100 quilómetros da capital, e perfurado ilegalmente uma torneira. Foi o governador de Hidalgo, Omar Fayad, quem deu conta do novo balanço.

Jorge Aguilar Lopez, director municipal para a área da Saúde, refere: “o que aconteceu aqui deve servir como exemplo para toda a nação se unir e apoiar a luta que o Presidente está a levar a cabo contra esta doença”.

Por “doença”, entenda-se, é uma referência ao número de perfurações ilegais em oleodutos que têm ocorrido em várias zonas do país. Além de ser oneroso para o Estado mexicano, acresce o risco em termos de segurança.

Muitos dos feridos estão com queimaduras graves e teme-se que haja mais corpos carbonizados nas proximidades do oleoduto.