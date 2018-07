Mundo

Explosão perto do aeroporto do cairo provoca 12 feridos

Uma explosão junto ao Aeroporto Internacional do Cairo, capital do Egipto, causou a meio da madrugada de ontem pelo menos 12 feridos, confirmaram as forças de segurança locais citadas pela France Press.

Fotografia: DR

As vítimas sofreram queimaduras e outros ferimentos depois de dois depósitos de combustível, pertencentes a um reservatório de produtos químicos, terem explodido perto do perímetro do maior aeroporto do país. Entre as causas da explosão, estão as altas temperaturas que se fazem sentir nesta altura do ano.

O alerta foi dado inicialmente por alguns residentes perto da área, tendo os bombeiros estado no local para controlar o incêndio, criando um perímetro de segurança com uma forte presença policial na zona.

Segundo um responsável do Exército do Egipto, citado pela agência de notícias Reuters, os voos do Aeroporto do Cairo não foram afectados, apesar de a informação inicial ter dado conta de uma suspensão temporária das ligações.