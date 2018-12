Mundo

Explosão provoca danos em televisão de Atenas

O rebentamento de uma bomba com cerca de cinco quilos de explosivos destruiu ontem parte do edifício da estação privada Skai TV, em Atenas, na Grécia, informaram as autoridades.

Fotografia: DR

O ataque não provocou vítimas, apenas danos materiais. A deflagração ocorreu por volta das 2h35 locais (00h35, em Angola) e partiu vidros de algumas das janelas de pelo menos seis dos pisos do edifício da televisão.

De acordo com um comunicado da própria estação, a maior parte dos danos aconteceu no terceiro e quarto pisos, onde se situam os escritórios.

A Polícia suspeita que o engenho explosivo estivesse num beco adjacente ao edifício. A brigada antiterrorismo abriu uma investigação e mais de uma dezena de agentes estiveram a recolher vestígios no local. Para a ministra grega da Ordem Pú-blica, este “foi um ataque contra a democracia em que, felizmente, há apenas danos materiais.” “É um alívio que ninguém tenha sido ferido”, disse Olga Gerovasili, citada pelo jornal Ekathimerini, que pertence ao mesmo grupo de media da Skai TV.

A estação de televisão prosseguiu com a emissão, com uma reportagem difundida a partir do exterior do edifício. As emissões de rádio continuaram nos estúdios, no interior do edifício.

A Grécia vê assim agravar o historial nacional de ataques armados cometidos nos últimos 40 anos. A maioria implica grupos da extrema-esquerda.

Há quase um ano, a 22 de Dezembro de 2017, uma bomba explodiu o edifício de um tribunal no centro de Atenas, num ataque reivindicado pelo Grupo de Combatentes Populares, de extrema-esquerda.