Explosão provoca mortos e vários feridos em Paris

Quatro pessoas, entre as quais dois bombeiros, morreram ontem, na sequência de uma forte explosão que aconteceu antes das 9h00 da manhã, numa padaria no 9º bairro de Paris, capital de França.

As autoridades investigam as causas da explosão em padaria numa das ruas de

Há ainda pelo menos 30 pessoas feridas devido à explosão que provocou danos nos edifícios e destruiu montras nas redondezas, além de viaturas que se encontravam próximo do local da explosão, segundo a Polícia e jornalistas da agência France-Press.

Entre as vítimas, há pelo menos 8 feridos graves, escreve o jornal Le Figaro. Segundo várias fontes, mais de 200 bombeiros foram deslocados ao local para combater as chamas que foram extintas depois de muito trabalho, pelo que há dois bombeiros entre os feridos graves.As autoridades investigam uma fuga de gás na Rue de Trévise como a principal pista para explicar o sinistro.

A explosão destruiu montras das redondezas e vidros de janelas de habitações. O ministro do Interior, Cristophe Castaner, e o Primeiro-Ministro, Édouard Philippe, visitaram imediatamente o local, onde estiveram mais de 200 bombeiros e uma centena de polícias. Também Anne Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, esteve no local do incidente.

Choque

Morador da zona de onde ocorreu o incêndio seguido de explosão disse ao DN que por muito tempo ouvia-se o vaivém dos helicópteros das equipas de emergência.

“Percebi que era grave pela onda de choque provocada pela explosão. O meu prédio tremeu”, contou ao DN Jonathan Cayssials, um editor de vídeo de 30 anos que mora na Rue Rougemont, a cerca de 200 metros da padaria na Rue de Trévise. “Todos os moradores do meu prédio reuniram-se para ver de onde vinha aquilo. Vimos o fumo subir e percebemos que a explosão deveria ter sido próxima”, explicou.

Ao final da manhã, a área mais próxima da padaria estava ainda limitada por um perímetro de segurança e continuava a ouvir-se “o vaivém dos helicópteros”, contou Jonathan. “A minha vizinha disse-me que o quarteirão continua bloqueado porque há receio de que as condutas de gás façam explodir outra parte do prédio da padaria”.

O edifício onde vive não sofreu danos, mas há vários na zona com as marcas da violência da explosão.

“As sirenes dos bombeiros e da Polícia juntam-se ao ruído dos helicópteros que não paravam de regressar ao quarteirão desde a explosão”, acrescentou o jovem.

Paris permaneceu ontem em alerta de segurança também devido a mais uma manifestação dos “Coletes Amarelos”, com 5 mil polícias nas ruas da cidade. Em toda a França foram mobilizados cerca de 80 mil polícias e agentes dos serviços de segurança.

Este é o nono sábado de mobilização contra o aumento dos combustíveis, por uma taxação mais justa e contra a queda do poder de compra, além de exigirem a saída do Presidente Emmanuel Macron do poder. A emblemática torre Eiffel foi fechada, tal como os museus em Paris, para prevenir qualquer impacto da manifestação.