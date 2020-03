Mundo

Extremistas matam polícias e militares

Pelo menos, 24 polícias e soldados afegãos, foram mortos por extremistas, na província de Zaboul, no Sul do Afeganistão, disseram as autoridades da região controlada pelas forças talibãs.

Fotografia: DR

"Às 3h00 locais, 24 membros da Polícia e do Exército Nacional Afegão foram mortos por seis infiltrados no corpo policial na altura em que se encontravam a dormir, em Qalat", a capital da província de Zaboul", disse o governador Rahmatullah Yarmal.

O chefe do Conselho Provincial, Ata Jan Haq Bayan, confirmou o balanço de vítimas acrescentando que os atacantes têm ligações aos talibãs. Uma série de disparos de armas de fogo perto do Ministério do Interior, ocorridos, recentemente em Ca-bul, capital afegã, obrigaram as autoridades a tomar posição no local.

Trata-se do primeiro ataque, em Cabul, após a assinatura do acordo entre os talibãs e os Estados Unidos, firmado em Doha, Qatar.

Os talibãs, negaram, na altura, responsabilidades no ataque contra uma cerimónia de homenagem a Abdul Ali Mazari, um político de minoria Haraza, assassinado no final da década passada.

Os membros da comunidade Hazara são maioritariamente xiitas, num país maioritariamente sunita.

No ano passado um ataque reivindicado pelo grupo extremista Estado islâmico teve como alvo a mesma cerimónia Hazara, tendo sido disparados tiros de morteiro que fizeram 11 mortos.

Vários políticos afegãos e convidados estavam presentes na cerimónia, incluindo o chefe do Executivo Abdullah Abdullah.

As tréguas parciais instauradas por Washington a 22 de Fevereiro estão a ser constantemente perturbadas com os ataques talibã em algumas províncias.