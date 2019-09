Mundo

Facebook enfrenta investigação de procuradores gerais dos EUA

A Uma coalizão bipartidária liderada pela procuradora-geral do Estado de Nova Iorque está a iniciar uma investigação antitruste contra o Facebook para investigar se prejudicou a concorrência e colocou os usuários em risco, disse Letitia James, procuradora-geral de Nova Iorque na sexta-feira.

Fotografia: DR

“Estou a iniciando uma investigação no Facebook para determinar se as suas acções colocaram em risco os dados do consumidor, reduziram a qualidade das escolhas dos consumidores ou aumentaram o preço da publicidade”, disse James no Twitter.

De acordo com a Reuters, os procuradores-gerais do Colorado, Flórida, Iowa, Nebraska, Carolina do Norte, Ohio, Tennessee e Distrito de Columbia se juntarão a Nova Iorque na investigação, informou um comunicado.

A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As gigantes da tecnologia, entre as empresas mais ricas e poderosas do mundo, estão a enfrentando crescente escrutínio antitruste do Congresso, agências federais e agora procuradores gerais do estado.

A Reuters e outros meios de comunicação informaram, na terça-feira, que mais de 30 procuradores-gerais dos Estados Unidos estavam a preparar uma investigação sobre o Google por possíveis violações antitruste.